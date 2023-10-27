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Мешканець Дніпропетровщини два роки прикидався безхатьком, переховуючись від поліції

Сьогодні 14:45
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Два роки шукали чоловіка, який вбив свого сусіда в Синельниківському районі.

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини два роки прикидався безхатьком, переховуючись від поліції

Як виявилося, увесь цей час чоловік вів спосіб життя безхатька в одному із селищ Покровського району. 

Ще 26 жовтня 2021 року в селищі Гаврилівка Синельниківського району сталося вбивство. Господар будинку, повернувшись на дачу, побачив безлад в хаті. По кімнаті були розкидані речі, а у ліжку спав сусід.

Чоловік вирішив поцікавитися, чому сусід живе на їхній дачі. Коли господар почав будити непроханого гостя, той дістав ніж та почав бити хазяїна хати. Після чого зловмисник вибіг з домоволодіння. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Щоб його не піймали та не покарали, чоловік почав переховуватися. Підозрюваний прикидався безхатьком майже два роки, але у серпні 2023 року вбивцю вдалося затримати. 

У жовтні слідчим обвинувальний акт відносно нападника скеровано до суду. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення. 

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Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини два роки прикидався безхатьком, переховуючись від поліціїУкраїнська Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини два роки прикидався безхатьком, переховуючись від поліціїРусский

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