Житель Днепра из-за ревности ударил ножом экс-жену и ее нового партнера

Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах или возле остановок общественного транспорта. Это были обычные кондитерские изделия посыпанные сахарной пудрой, без начинок. Но со временем в Днепре «пришли» другие пончики – с начинкой и в глазури. Попробовать…

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