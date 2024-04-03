Житель Днепра из-за ревности ударил ножом экс-жену и ее нового партнера

Инцидент произошел 1 апреля около 21.30, сообщили в Нацполиции.
34-летний мужчина ударил ножом свою бывшую жену и знакомого из-за ревности. Драка произошла вечером на проспекте Петра Калнышевского. Во время стычки нападавший ударил ножом пострадавших и скрылся. Раненых госпитализировали в больницу.
Полицейские впоследствии нашли нападающего. 34-летний ранее судимого местного жителя стражи порядка задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
2 апреля следственные отделения полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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