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  • Житель Дніпра через ревнощі вдарив ножем ексдружину та її нового партнера

Житель Дніпра через ревнощі вдарив ножем ексдружину та її нового партнера

Сьогодні 11:18
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У Дніпрі чоловік ледь не вбив ексдружину через ревнощі.

Новости Днепра про Житель Дніпра через ревнощі вдарив ножем ексдружину та її нового партнера

Інцидент трапився 1 квітня близько 21:30, повідомили у Нацполіції. 

34-річний чоловік вдарив ножем свою колишню дружину та знайомого через ревнощі. Бійка сталася ввечері на проспекті Петра Калнишевського. Під час сутички нападник вдарив ножем потерпілих та втік. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Поліціянти згодом знайшли нападника. 34-річного раніше судимого місцевого мешканця правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

2 квітня слідчі відділення поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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