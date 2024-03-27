Житель Днепра нашел под своим капотом большую собаку-бультерьера: как это произошло

В Новокодакском районе Днепра собака залезла под капот чужого авто.
Водитель заметил, что внутри машины сидит собака только тогда, когда автомобиль перестал ехать посреди пути.
Открываю капот, а тут чудо такое сидит. Как видел в жизни всякое, но такого еще не видел, – рассказывает водитель на видео.
Достаточно большая собака залезла под капот машины и оторвала одну из запчастей. Именно поэтому машина через несколько километров перестала ехать.
Вероятно, собака пряталась от других животных с улицы, потому и залезла под капот. Но как достаточно коренастый бультерьер туда забрался не знает даже водитель.
Как оказалось, четырехлапая на видео — пропавшая в Новокодадоком районе собака Луна, которую хозяева ищут уже третий день.
Разыскивают собаку! Последний раз ее видели под капотом авто в Новокодакском районе, — говорится в сообщении в тг-канале ХДнепр.
По словам хозяйки Луны, собака потерялась три дня назад. Бультерьера последний раз видели возле Дома органной музыки, а затем в продуктовом. Днепрянка просит жителей Новокодацкого района сообщить, если они увидят ее любимицу где-нибудь в своем дворе.
Напомним, ранее в Днепре стая бездомных собак погрызла автомобиль, потому что внутри капота грелся котик.
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