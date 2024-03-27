Житель Дніпра знайшов під своїм капотом велику собаку-бультер’єра: як це сталося

У Дніпрі водій знайшов під капотом свого авто чужу собаку.

У Новокодацькому районі Дніпра собака залізла під капот чужого авто.

Водій помітив, що всередині машини сидить собака тільки тоді, коли авто перестало їхати посеред шляху.

Відкриваю капот, а тут чудо таке сидить. Як бачив у житті всяке, але такого ще не бачив, – розповідає водій на відео.

Досить велика собака залізла під капот машини та відірвала одну із запчастин. Саме тому машина через кілька кілометрів перестала їхати.

Ймовірно, собака ховалася від інших тварин з вулиці, тому й залізла під капот. Але як досить кремезний бультер’єр туди забрався не знає навіть водій.

Як виявилося, чотирилапа на відео це зникла у Новокодацьокому районі собака Луна, яку господарі шукають вже третій день.

Розшукують собаку! Останній раз її бачили під капотом авто в Новокодацькому районі, – йдеться у повідомленні в тг-каналі ХДніпро.

За словами господарки Луни, собака загубилася три дні тому. Бультер’єра востаннє бачили біля Будинку органної музики, а потім у продуктовому. Дніпрянка просить жителів Новокодацького району повідомити, якщо вони побачать її улюбленицю десь у своєму дворі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі зграя безпритульних собак погризла автівку, бо всередині капоту грівся котик.

Читайте також:

Українська

Автор: