Житель Дніпра знайшов під своїм капотом велику собаку-бультер’єра: як це сталося

У Новокодацькому районі Дніпра собака залізла під капот чужого авто.
Водій помітив, що всередині машини сидить собака тільки тоді, коли авто перестало їхати посеред шляху.
Відкриваю капот, а тут чудо таке сидить. Як бачив у житті всяке, але такого ще не бачив, – розповідає водій на відео.
Досить велика собака залізла під капот машини та відірвала одну із запчастин. Саме тому машина через кілька кілометрів перестала їхати.
Ймовірно, собака ховалася від інших тварин з вулиці, тому й залізла під капот. Але як досить кремезний бультер’єр туди забрався не знає навіть водій.
Як виявилося, чотирилапа на відео це зникла у Новокодацьокому районі собака Луна, яку господарі шукають вже третій день.
Розшукують собаку! Останній раз її бачили під капотом авто в Новокодацькому районі, – йдеться у повідомленні в тг-каналі ХДніпро.
За словами господарки Луни, собака загубилася три дні тому. Бультер’єра востаннє бачили біля Будинку органної музики, а потім у продуктовому. Дніпрянка просить жителів Новокодацького району повідомити, якщо вони побачать її улюбленицю десь у своєму дворі.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі зграя безпритульних собак погризла автівку, бо всередині капоту грівся котик.
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