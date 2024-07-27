Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахеда

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Вечером русская армия еще дважды била по Марганецкому обществу Никопольского района. Сначала – дроном-камикаде. Потом – артиллерией, — говорится в сообщении.
Утром войска агрессора снова атаковали Никопольщину.
Враг попал по областному центру.
К счастью, никто не пострадал.
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