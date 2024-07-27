Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахеда

Сегодня 10:22
просмотров

Сегодня силы ПВО сбили в небе над областью 2 вражеских шахеда.

Новости Днепра про Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахеда

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вечером русская армия еще дважды била по Марганецкому обществу Никопольского района. Сначала – дроном-камикаде. Потом – артиллерией, — говорится в сообщении.

Утром войска агрессора снова атаковали Никопольщину.

Враг попал по областному центру.

К счастью, никто не пострадал.

Читайте также:

Новости Днепра про Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахедаУкраїнська Новости Днепра про Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахедаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре заметили редкого ядовитого паука
    Новости Днепра
    Сегодня 11:03
    В Днепре заметили редкого ядовитого паука

    Сегодня в Днепре был замечен редкий ядовитый паук.

    В Днепре на проспекте Нигояна произошло серьезное ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 10:33
    В Днепре на проспекте Нигояна произошло серьезное ДТП

    Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП.

    УЕФА может помочь украинским клубам после демарша СК Днепр-1
    Новости Днепра
    Сегодня 08:33
    УЕФА может помочь украинским клубам после демарша СК Днепр-1

    УАФ обратилась в УЕФА с необычной просьбой.

    В Днепре прогнозируют резкое похолодание: синоптики назвали дату
    Новости Днепра
    Вчера 21:32
    В Днепре прогнозируют резкое похолодание: синоптики назвали дату

    В Днепре похолодает.

    Последние новости

    В Днепре заметили редкого ядовитого паука
    В Днепре заметили редкого ядовитого паука

    Сегодня в Днепре был замечен редкий ядовитый паук.

    Сегодня 11:03
    0
    просмотров
    В Днепре на проспекте Нигояна произошло серьезное ДТП
    В Днепре на проспекте Нигояна произошло серьезное ДТП

    Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП.

    Сегодня 10:33
    0
    просмотров
    УЕФА может помочь украинским клубам после демарша СК Днепр-1
    УЕФА может помочь украинским клубам после демарша СК Днепр-1

    УАФ обратилась в УЕФА с необычной просьбой.

    Сегодня 08:33
    3
    просмотров
    Погода на 27 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 27 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    В трех районах Днепра должников с 29 июля по 2 августа будут лишать водоснабжения
    В трех районах Днепра должников с 29 июля по 2 августа будут лишать водоснабжения

    В Днепре – очередная волна отключений должников.

    Вчера 21:57
    3
    просмотров
    В Днепре прогнозируют резкое похолодание: синоптики назвали дату
    В Днепре прогнозируют резкое похолодание: синоптики назвали дату

    В Днепре похолодает.

    Вчера 21:32
    9
    просмотров
    В Екатеринославе когда-то существовала лаборатория по изготовлению йода: жители Днепра показали уникальные фото
    В Екатеринославе когда-то существовала лаборатория по изготовлению йода: жители Днепра показали уникальные фото

    В Первую мировую в Екатеринославе производили собственный йод.

    Вчера 20:50
    4
    просмотров
    «Я никого не убивал. С ней я ничего не делал»: подозреваемый в убийстве Фарион житель Днепра дал комментарий СМИ
    «Я никого не убивал. С ней я ничего не делал»: подозреваемый в убийстве Фарион житель Днепра дал комментарий СМИ

    Подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопросы журналистов и заявил, что "ничего не делал с Фарион".

    Вчера 20:02
    6
    просмотров
    Для жителя Днепра, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, избрали меру пресечения: что говорит его адвокат
    Для жителя Днепра, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, избрали меру пресечения: что говорит его адвокат

    Днепрянину, подозреваемому в убийстве Фарион, избрали меру пресечения.

    Вчера 19:09
    2
    просмотров
    Даже в субботу: в Днепре 27 июля свет будут выключать только вечером
    Даже в субботу: в Днепре 27 июля свет будут выключать только вечером

    Света будет больше, но отключений не избежать.

    Вчера 18:33
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх