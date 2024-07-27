В Днепре на проспекте Нигояна произошло серьезное ДТП

Об этом сообщают наши журналисты с места происшествия.
У автовокзала в аварию попал пассажирский автобус.
Движение автомобилей в обе стороны затруднено.
Что стало причиной ДТП, официальная информация будет впоследствии.
Движение трамваев приостановлено.
Сегодня мы писали о том, что над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 2 вражеских шахеда.
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