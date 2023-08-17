Зеленский уволил областного военкома, который во время войны купил имущества в Днепре на $350 тыс.

На сайте президента Украины появилось сообщение о подписании Зеленским указа с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов.
Напомним, ранее НАПК начало мониторинг образа жизни 135 военнослужащих по всей Украине. Как оказалось, некоторые чиновники злоупотребляли своим влиянием.
В частности, увольнение касается днепровского военкома, которого Нацполиция подозревает в незаконном обогащении.
В конце июля Нацполиция провела обыски дома у главы Днепропетровского областного ТЦК. По данным правоохранителей, с начала полномасштабного вторжения чиновник купил имущества на 350 тысяч долларов.
Среди приобретенного — две квартиры в Днепре и несколько автомобилей, которыми по документам владеет отец военкома. Кроме этого на одного из родственников зарегистрировано предприятие, которое недавно приобрело нежилое помещение площадью 500 квадратных метров.
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