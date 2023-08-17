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Зеленський звільнив обласного військкома, який під час війни купив майна у Дніпрі на $350 тис

Сьогодні 16:23
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17 серпня Зеленський увів у дію рішення РНБО про призначення на посаду обласних військкомів людей з військовим досвідом.

Новости Днепра про Зеленський звільнив обласного військкома, який під час війни купив майна у Дніпрі на $350 тис

На сайті президента України з’явилося повідомлення про підписання Зеленським указу із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.

Нагадаємо, раніше НАЗК розпочало моніторинг способу життя 135 військкомів по всій Україні. Як виявилося, деякі із посадовців зловживали своїм впливом. 

Зокрема, звільнення стосується дніпровського військкома, якого Нацполіція підозрює у незаконному збагаченні. 

У кінці липня Нацполіція провела обшуки вдома в очільника Дніпропетровського обласного ТЦК. За даними правоохоронців, з початку повномасштабного вторгнення посадовець купив майна на 350 тисяч доларів. 

Серед придбаного – дві квартири у Дніпрі та кілька автівок, якими за документами володіє батько військкома. Крім цього на одного із родичів зареєстроване підприємство, яке нещодавно придбало нежитлове приміщення площею 500 метрів квадратних. 

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Новости Днепра про Зеленський звільнив обласного військкома, який під час війни купив майна у Дніпрі на $350 тисУкраїнська

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