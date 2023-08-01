Обласний військком під час війни придбав дві квартири у Дніпрі та іншого майна на $350 000

Нацполіція прийшла з обшуками до військкома на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в МВС.

Днями Нацполіція провела обшуки вдома в очільника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування. За даними правоохоронців, з початку повномасштабного вторгнення посадовець купив майна на 350 тисяч доларів.

Серед придбаного майна дві квартири у Дніпрі та кілька автівок, якими за документами володіє батько військкома. Крім цього на одного із родичів зареєстроване підприємство, яке нещодавно придбало нежитлове приміщення площею 500 метрів квадратних.

Тепер військкома та його родичів підозрюють в незаконному збагаченні.

Військкому загрожує позбавлення волі строком від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Нацполіція також публікує відео обшуку у дніпропетровського військкома.

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