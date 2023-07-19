Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности

Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности

Сегодня 07:15
просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.

Новости Днепра про Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Теперь военного/военную могут уволить со службы, “если их близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения».

До этого в Украине были предусмотрены основные четыре категории оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Среди них: состояние здоровья, возраст, ряд семейных обстоятельств, а также вступление в силу обвинительного приговора в отношении военного.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробностиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей
Новости Днепра
Сегодня 09:27
Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей

В ночь на 19 июля россия выпустила по Украине 30…

В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики
Новости Днепра
Вчера 22:00
В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики

В Днепре резко упали цены на голубику.

В Днепре 5-летний мальчик внезапно бросился под машину: ребенок травмировался
Новости Днепра
Вчера 21:30
В Днепре 5-летний мальчик внезапно бросился под машину: ребенок травмировался

В Днепре 5-летнего мальчика сбил автомобиль.

В Днепре крошечный щенок чуть не утонул в яме с водой
Новости Днепра
Вчера 19:55
В Днепре крошечный щенок чуть не утонул в яме с водой

В Днепре ГСЧС-ки спасали очередного щенка, попавшего в беду.

Последние новости

Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку
Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку

Нужна ваша помощь! 

Сегодня 10:00
1
просмотров
Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей
Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей

В ночь на 19 июля россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 37 воздушных целей врага.

Сегодня 09:27
7
просмотров
Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности
Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности

Важная информация!

Сегодня 08:30
3
просмотров
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Сирена длилась более трех часов, мониторинговые каналы писали о полете вражеских ракет и беспилотников.

Сегодня 08:00
4
просмотров
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции

13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка Новомосковского района обнаружили военнослужащего без признаков жизни.

Сегодня 06:45
8
просмотров
Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики
В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики

В Днепре резко упали цены на голубику.

Вчера 22:00
16
просмотров
В Днепре 5-летний мальчик внезапно бросился под машину: ребенок травмировался
В Днепре 5-летний мальчик внезапно бросился под машину: ребенок травмировался

В Днепре 5-летнего мальчика сбил автомобиль.

Вчера 21:30
7
просмотров
В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате в своей постели
В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате в своей постели

В Кривом Роге мужчина взорвался на гранате в своей комнате.

Вчера 20:40
9
просмотров
В Днепре крошечный щенок чуть не утонул в яме с водой
В Днепре крошечный щенок чуть не утонул в яме с водой

В Днепре ГСЧС-ки спасали очередного щенка, попавшего в беду.

Вчера 19:55
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх