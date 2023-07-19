Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Теперь военного/военную могут уволить со службы, “если их близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения».

До этого в Украине были предусмотрены основные четыре категории оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Среди них: состояние здоровья, возраст, ряд семейных обстоятельств, а также вступление в силу обвинительного приговора в отношении военного.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции.

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