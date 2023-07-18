В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате в своей постели

Об этом сообщает местное издание Свої.
Во вторник, 18 июля, в Покровском районе Кривого Рога раздался взрыв. Как выяснилось позже, в своей постели взорвался на гранате 30-летний мужчина. От полученных травм криворожец погиб на месте.
В доме в момент взрыва была сестра погибшего, но с женщиной все хорошо, она не пострадала.
Известно, что мужчина работал таксистом. Где погибший взял гранату, пока неизвестно. Взрывотехники занимаются обследованием дома.
Предварительно известно, что мужчина вроде как вернулся домой в подавленном состоянии, ни с кем не разговаривал и закрылся в своей комнате. Все обстоятельства инцидента выясняются следователями.
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