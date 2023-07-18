В Днепре крошечный щенок чуть не утонул в яме с водой

В Днепре ГСЧС-ки спасали очередного щенка, попавшего в беду.

Во вторник, 18 июля, утром в ГСЧС обратилась горожанка, которая рассказала, что на улице Долинской щенок нуждается в помощи. Четырехлапое создание упало в яму с водой и не могло выбраться.

Чрезвычайники отправились на помощь бедняге.

Приехав на место, спасатель стремянкой спустился в яму и поднял крошечного щенка на поверхность.

Испуганную собачку выловили из грязной воды. Чумазого щенка отдали местной жительнице, которая позвонила в ГСЧС и сообщила о бедняге. Она пообещала позаботиться о маленькой собачке.

Напомним, в эти выходные чрезвычайники спасали щенка из бетонной ловушки.

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