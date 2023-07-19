На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
На место происшествия выехали правоохранители. Там они изъяли автоматическое оружие и личные вещи погибшего. Тело солдата доставили в морг. Предварительная причина смерти военнослужащего – сквозное огнестрельное пулевое ранение головы.
В этот же день следователи зарегистрировали указанный факт в Единый реестр досудебных расследований по части первой ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Назначен ряд экспертных исследований, в частности судебно-медицинская экспертиза, что позволит установить точную причину смерти военнослужащего.
Досудебное расследование продолжается.
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