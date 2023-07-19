На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции

13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка Новомосковского района обнаружили военнослужащего без признаков жизни.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

На место происшествия выехали правоохранители. Там они изъяли автоматическое оружие и личные вещи погибшего. Тело солдата доставили в морг. Предварительная причина смерти военнослужащего – сквозное огнестрельное пулевое ранение головы.

В этот же день следователи зарегистрировали указанный факт в Единый реестр досудебных расследований по части первой ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертных исследований, в частности судебно-медицинская экспертиза, что позволит установить точную причину смерти военнослужащего.

Досудебное расследование продолжается.

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