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  • В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики

В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики

Сегодня 22:00
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В Днепре резко упали цены на голубику.

Новости Днепра про В Днепре

На этой неделе цена голубики резко снизилась. Если еще несколько дней назад стоимость килограмма составляла около 300 гривен, то сейчас даже в супермаркетах можно найти достаточно демократичные цены на самую дорогую ягоду на рынке.

Как отмечают специалисты, за прошлую неделю цены упали почти на 30%. Такие стремительные изменения объясняют тем, что начали собирать урожаи украинской голубики, поэтому сейчас на рынке этой ягоды достаточно и ее стоимость поползла вниз.

Сейчас в Украине наблюдается перепроизводство голубики, поэтому ожидается, что цена будет вдвое ниже прошлогодний показателей.. Стоимость голубики может упасть до 120 гривен за килограмм.

Уже сейчас на рынках можно встретить довольно демократичные цены. За килограмм голубики просят от 150 гривен. Средняя цена на базарах не превышает 180 гривен.

В супермаркетах ситуация несколько иная. К примеру, в АТБ килограмм голубики обойдется в 185 гривен.

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В супермаркете Варус килограмм голубики стоит чуть дороже – почти 200 гривен.

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Дороже всего ягода стоит в супермаркете Сильпо. Цена килограмма голубики составляет почти 300 гривен. 250 грамм обойдется в 75 гривен.

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Так что если хотите полакомиться этой свежей ягодой, сейчас самое время, ведь цены на нее бьют рекорды, но в хорошую сторону.

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