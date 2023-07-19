Зеленський підписав закон, яким розширено перелік обставин для демобілізації: подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Тепер військового/військову можуть звільнити зі служби, “якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану”.

До цього в Україні було передбачено основні чотири категорії підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Серед них: стан здоров’я, вік, низка сімейних обставин, а також набуття чинності обвинувального вироку щодо військового.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у бліндажі на блокпосту виявили військового з кульовим пораненням голови: коментар поліції.

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