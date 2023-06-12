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Завтра в Днепре временно не будут курсировать трамваи №15: подробности

Сегодня 18:17
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Важная информация!

Новости Днепра про Завтра в Днепре временно не будут курсировать трамваи №15: подробности

Во вторник, 13 июня, трамваи №15 с 11:00 до 13:00 временно приостановят движение.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что это связано с ремонтом тяговой подстанции, питающей контактную сеть на участках маршрута.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра образовалась трамвайная пробка (ВИДЕО).

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