Один вагон сошел с рельсов: в центре Днепра образовалась трамвайная пробка (ВИДЕО)

В понедельник, 12 июня, на проспекте Яворницкого трамвай сошел с рельсов. По словам очевидцев, один из вагонов немного занесло, а за ним образовалась трамвайная пробка.
Дрифткар на Яворницкого, – комментируют событие очевидцы.
Сейчас на месте уже работают специалисты, пытающиеся вернуть вагон на рельсы. Трамваи №1 временно не курсируют.
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