Один вагон сошел с рельсов: в центре Днепра образовалась трамвайная пробка (ВИДЕО)

Движение трамваев по центральному проспекту парализовано.

В понедельник, 12 июня, на проспекте Яворницкого трамвай сошел с рельсов. По словам очевидцев, один из вагонов немного занесло, а за ним образовалась трамвайная пробка.

Дрифткар на Яворницкого, – комментируют событие очевидцы.

Сейчас на месте уже работают специалисты, пытающиеся вернуть вагон на рельсы. Трамваи №1 временно не курсируют.

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