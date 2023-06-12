Дешевле прошлогодних консервированных: сколько стоят в Днепре свежие огурцы

В Днепре активно продают свежие овощи и фрукты.

Цены на них кусаются, но иногда приятно удивляют.

Так, килограмм свежих огурцов в нашем городе можно купить за 50-55 грн.

А салатные огурчики продают по 35 грн за кг.

Об этом сообщает dnepr.info.

Это в разы дешевле прошлогодних консервированных. К примеру, в «Варусе» за 680 г маринованных огурцов придется заплатить 64,30 грн, в «Розетке» за 500 г маринованных огурцов просят 94 грн. А за почти килограмм консервированных огурцов в «Ашане» нужно отдать аж 129,50 грн.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит молодая картошка на рынке и в магазинах Днепра.

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