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  • Дешевше за минулорічні консервовані: скільки коштують у Дніпрі свіжі огірки

Дешевше за минулорічні консервовані: скільки коштують у Дніпрі свіжі огірки

Сьогодні 17:39
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У Дніпрі активно продають свіжі овочі та фрукти.

Новости Днепра про Дешевше за минулорічні консервовані: скільки коштують у Дніпрі свіжі огірки

Ціни на них кусаються, але іноді приємно дивують.

Так, кілограм свіжих огірків у нашому місті можна купити за 50-55 грн.

Новости Днепра про Дешевше за минулорічні консервовані: скільки коштують у Дніпрі свіжі огірки

Новости Днепра про Дешевше за минулорічні консервовані: скільки коштують у Дніпрі свіжі огірки

А салатні огірочки продають навіть за 35 грн за кг.

Про це повідомляє dnepr.info.  

Новости Днепра про Дешевше за минулорічні консервовані: скільки коштують у Дніпрі свіжі огірки

Це в рази дешевше ніж минулорічні консервовані. Наприклад, у “Варусі” за 680 г маринованих огірків доведеться заплатити 64,30 грн, у “Розетці” за 500 г маринованих огірків просять 94 грн. А за майже кілограм консервованих огірків в “Ашані” треба віддати аж 129,50 грн.

Новости Днепра про Дешевше за минулорічні консервовані: скільки коштують у Дніпрі свіжі огірки

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра.

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Новости Днепра про Дешевше за минулорічні консервовані: скільки коштують у Дніпрі свіжі огіркиУкраїнська Новости Днепра про Дешевше за минулорічні консервовані: скільки коштують у Дніпрі свіжі огіркиРусский

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