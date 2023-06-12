Дешевше за минулорічні консервовані: скільки коштують у Дніпрі свіжі огірки

У Дніпрі активно продають свіжі овочі та фрукти.

Ціни на них кусаються, але іноді приємно дивують.

Так, кілограм свіжих огірків у нашому місті можна купити за 50-55 грн.

А салатні огірочки продають навіть за 35 грн за кг.

Про це повідомляє dnepr.info.

Це в рази дешевше ніж минулорічні консервовані. Наприклад, у “Варусі” за 680 г маринованих огірків доведеться заплатити 64,30 грн, у “Розетці” за 500 г маринованих огірків просять 94 грн. А за майже кілограм консервованих огірків в “Ашані” треба віддати аж 129,50 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра.

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