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Трикутник “з чорною міткою”: на дорогах Дніпра з’явився новий знак

Сьогодні 17:28
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Знак у вигляді трикутника з чорною цяткою в середині з'явився на деяких ділянках в Дніпрі.

Новости Днепра про Трикутник

Цей дорожній знак попереджає про небезпеку ДТП. Як повідомили в міськраді, нещодавно спеціальна комісія визначила аварійно-небезпечні ділянки шляху в Дніпрі, і саме біля таких місць встановлять нові знаки. 

Під час перевірки виявили 3 місця концентрації ДТП:

  • перехрестя просп. О.Поля – вул. Ульянова;
  • перехрестя просп. Слобожанський – вул. Калинова;
  • перехрестя Набережна Заводська – вул. Юрія Кондратюка.

Крім цього, потенційно небезпечні ділянки знаходяться за такими адресами:

  • вул. Марії Лисиченко,
  • вул. Криворізька,
  • просп. Сергія Нігояна,
  • Січеславська Набережна,
  • вул. Титова.

За цими адресами також планують встановити та оновити 55 дорожніх знаків.

Зауважимо, що новий попереджувальний знак не зовсім новий і існує в переліку ПДР з 2011 року, але активно встановлювати його на дорогах почали з 2021 року. Раніше його роль виконували таблички з трикутником та знаком оклику всередині. 

Знак у вигляді трикутника із чорною точкою попереджає водія про ділянку дороги, де стається багато аварій. Побачити “чорну мітку” можна за 50-100 метрів до небезпечної ділянки шляху, де протягом останніх п’яти років відбулося щонайменше 5 серйозних ДТП і загинуло не менше п’яти осіб.

На таких ділянках шляху треба бути максимально уважними, щоб не втрапити в біду. 

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