Трикутник “з чорною міткою”: на дорогах Дніпра з’явився новий знак

Цей дорожній знак попереджає про небезпеку ДТП. Як повідомили в міськраді, нещодавно спеціальна комісія визначила аварійно-небезпечні ділянки шляху в Дніпрі, і саме біля таких місць встановлять нові знаки.
Під час перевірки виявили 3 місця концентрації ДТП:
Крім цього, потенційно небезпечні ділянки знаходяться за такими адресами:
За цими адресами також планують встановити та оновити 55 дорожніх знаків.
Зауважимо, що новий попереджувальний знак не зовсім новий і існує в переліку ПДР з 2011 року, але активно встановлювати його на дорогах почали з 2021 року. Раніше його роль виконували таблички з трикутником та знаком оклику всередині.
Знак у вигляді трикутника із чорною точкою попереджає водія про ділянку дороги, де стається багато аварій. Побачити “чорну мітку” можна за 50-100 метрів до небезпечної ділянки шляху, де протягом останніх п’яти років відбулося щонайменше 5 серйозних ДТП і загинуло не менше п’яти осіб.
На таких ділянках шляху треба бути максимально уважними, щоб не втрапити в біду.
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