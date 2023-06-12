Треугольник «с черной меткой»: на дорогах Днепра появился новый знак

Этот дорожный знак предупреждает об опасных ДТП. Как сообщили в горсовете, недавно специальная комиссия определила аварийно-опасные участки пути в Днепре и именно у таких мест установят новые знаки.
В ходе проверки выявили 3 места концентрации ДТП:
Кроме этого, потенциально опасные участки находятся по следующим адресам:
По этим адресам также планируется установить и обновить 55 дорожных знаков.
Заметим, что новый предупредительный знак не совсем новый и существует в перечне ПДД с 2011 года, но активно устанавливать его на дорогах начали с 2021 года. Раньше его роль выполняли таблички с треугольником и восклицательным знаком внутри.
Знак в виде треугольника с черной точкой предупреждает водителя об участке дороги, где происходит много аварий. Увидеть «черную метку» можно за 50-100 метров до опасного участка пути, где за последние пять лет произошло по меньшей мере 5 серьезных ДТП и погибло не менее пяти человек.
На таких участках пути нужно быть максимально внимательными, чтобы не попасть в беду.
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