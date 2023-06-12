У потягах, які курсують через Дніпро, запустили жіночі вагони: ціни

"Укрзалізниця" вже почала тестувати жіночі купе.

Так, на потяг “Трускавець-Дніпро” на 30 червня та 1 липня можна купити місце у жіночому вагоні – як із Дніпра до Трускавця так і в зворотному напрямку.

Ціна в додатку “Укрзалізниці” значиться 678 грн 30 червня та 624 1 липня. На інші дні жіночих вагонів поки немає.

Нагадаємо, на сайті Кабміну 15 травня з’явилася петиція про запровадження у потягах “Укрзалізниці” окремих вагонів для жінок та чоловіків. Ця петиція швидко набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Зі свого боку голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко заявив, що компанія активно працює над питанням посилення безпекових заходів у пасажирських поїздах, а тому розглядає можливість запровадження жіночих купе.

Оновлено: у пресслужбі “Укрзалізниці” підтвердили цю інформацію та зазначили, що продаж квитків на жіночі купе відбуватиметься виключно у мобільному застосунку.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма, – йдеться у повідомленні.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

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