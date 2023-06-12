Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У потягах, які курсують через Дніпро, запустили жіночі вагони: ціни

Сьогодні 12:36
просмотров

"Укрзалізниця" вже почала тестувати жіночі купе.

Новости Днепра про У потягах, які курсують через Дніпро, запустили жіночі вагони: ціни

Так, на потяг “Трускавець-Дніпро” на 30 червня та 1 липня можна купити місце у жіночому вагоні – як із Дніпра до Трускавця так і в зворотному напрямку. 

Ціна в додатку “Укрзалізниці” значиться 678 грн 30 червня та 624 1 липня. На інші дні жіночих вагонів поки немає.

Новости Днепра про У потягах, які курсують через Дніпро, запустили жіночі вагони: ціни

Новости Днепра про У потягах, які курсують через Дніпро, запустили жіночі вагони: ціни

Нагадаємо, на сайті Кабміну 15 травня з’явилася петиція про запровадження у потягах “Укрзалізниці” окремих вагонів для жінок та чоловіків. Ця петиція швидко набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Зі свого боку голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко заявив, що компанія активно працює над питанням посилення безпекових заходів у пасажирських поїздах, а тому розглядає можливість запровадження жіночих купе.

Оновлено: у пресслужбі “Укрзалізниці” підтвердили цю інформацію та зазначили, що продаж квитків на жіночі купе відбуватиметься виключно у мобільному застосунку.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма, – йдеться у повідомленні.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення:

  • №81 Київ – Ужгород;
  • №41 Дніпро – Трускавець;
  • №75 Київ – Кривий Ріг;
  • №15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня. 

Читайте також:

Новости Днепра про У потягах, які курсують через Дніпро, запустили жіночі вагони: ціниУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра

    Літня пора на ринку характерна не тільки великою кількістю полуниці,…

    Збирається затор: у Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася ДТП (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    Збирається затор: у Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася ДТП (ФОТО)

    Будьте уважні на дорогах.

    Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані

    Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного…

    Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червня

    У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК…

    Наверх