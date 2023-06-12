Не поділили нерухомість: на Дніпропетровщині чоловік забив до смерті родича

Як з’ясували поліцейські, напередодні потерпілий разом дружиною прийшли в гості до родичів. Наступного дня між чоловіками виник конфлікт на ґрунті розподілу нерухомості, який згодом переріс у бійку.
40-річний зловмисник побив потерпілого, а потім металевою трубою завдав смертельних ударів. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Правоохоронці затримали зловмисника. На місці вони вилучили знаряддя злочину – металеву палицю.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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