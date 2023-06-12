Не поделили недвижимость: на Днепропетровщине мужчина забил до смерти родственника

10 июня в Терновке в одном из частных домовладений 40-летний мужчина забил до смерти своего 44-летнего родственника.

Как выяснили полицейские, накануне потерпевший вместе с женой пришли в гости к родственникам. На следующий день между мужчинами возник конфликт на почве распределения недвижимости, который впоследствии перерос в драку.

40-летний злоумышленник избил потерпевшего, а затем металлической трубой нанес смертельные удары. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Правоохранители задержали злоумышленника. На месте они изъяли орудие преступления.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

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