За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти, скільки коштує купити кіло молодої картоплі у Дніпрі у великих торгових мережах, а також на ринку у спальному районі Дніпра.
В АТБ за кіло молодої картоплі хочуть майже 44 грн, але це акційна ціна, без знижки картопля у цій торговій мережі коштуватиме 52 грн за кіло.
У «Сільпо» за кіло ранньої картоплі просять 49 грн. І хоча багато хто цінує цю картоплю за її розмір – чим дрібніша, тим смачніша, в магазинах такої не знайти. Вся вона досить велика.
У супермаркеті «Варус» найбільший вибір молодої картоплі – є одразу «для смаження», «мита», і просто «молода». Ціни коливаються в залежності від розміру картоплі, але кіло обійдеться щонайменше у 54,9 грн.
На ринку картоплі небагато, а що продають за ціною від 45 до 65 грн в залежності від розміру.
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