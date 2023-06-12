Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра

За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра

Сьогодні 12:36
просмотров

Літня пора на ринку характерна не тільки великою кількістю полуниці, помідорів та огірків на прилавку, але й тим, що у продажу з'являється молода картопля. Її легко чистити, вона зазвичай дуже маленька, а готують її традиційно з маслом та кропом або просто смажать в олії на пательні. У минулі роки молода картопля на прилавках з'являлася з першого тижня червня, цього ж року її почали продавати значно раніше. Але ціни на картоплю «кусаються».

Новости Днепра про За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти, скільки коштує купити кіло молодої картоплі у Дніпрі у великих торгових мережах, а також на ринку у спальному районі Дніпра.

В АТБ за кіло молодої картоплі хочуть майже 44 грн, але це акційна ціна, без знижки картопля у цій торговій мережі коштуватиме 52 грн за кіло.

Новости Днепра про За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра

#image_title

У «Сільпо» за кіло ранньої картоплі просять 49 грн. І хоча багато хто цінує цю картоплю за її розмір – чим дрібніша, тим смачніша, в магазинах такої не знайти. Вся вона досить велика.

Новости Днепра про За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра

У супермаркеті «Варус» найбільший вибір молодої картоплі – є одразу «для смаження», «мита», і просто «молода». Ціни коливаються в залежності від розміру картоплі, але кіло обійдеться щонайменше у 54,9 грн.

Новости Днепра про За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра

На ринку картоплі небагато, а що продають за ціною від 45 до 65 грн в залежності від розміру.

Новости Днепра про За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра

Читайте також:

Новости Днепра про За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах ДніпраУкраїнська Новости Днепра про За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах ДніпраРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У потягах, які курсують через Дніпро, запустили жіночі вагони: ціни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    У потягах, які курсують через Дніпро, запустили жіночі вагони: ціни

    "Укрзалізниця" вже почала тестувати жіночі купе.

    Збирається затор: у Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася ДТП (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    Збирається затор: у Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася ДТП (ФОТО)

    Будьте уважні на дорогах.

    Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані

    Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного…

    Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червня

    У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК…

    Наверх