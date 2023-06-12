За ціною полуниці: скільки коштує молода картопля на ринку та у магазинах Дніпра

Літня пора на ринку характерна не тільки великою кількістю полуниці, помідорів та огірків на прилавку, але й тим, що у продажу з'являється молода картопля. Її легко чистити, вона зазвичай дуже маленька, а готують її традиційно з маслом та кропом або просто смажать в олії на пательні. У минулі роки молода картопля на прилавках з'являлася з першого тижня червня, цього ж року її почали продавати значно раніше. Але ціни на картоплю «кусаються».

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти, скільки коштує купити кіло молодої картоплі у Дніпрі у великих торгових мережах, а також на ринку у спальному районі Дніпра.

В АТБ за кіло молодої картоплі хочуть майже 44 грн, але це акційна ціна, без знижки картопля у цій торговій мережі коштуватиме 52 грн за кіло.

У «Сільпо» за кіло ранньої картоплі просять 49 грн. І хоча багато хто цінує цю картоплю за її розмір – чим дрібніша, тим смачніша, в магазинах такої не знайти. Вся вона досить велика.

У супермаркеті «Варус» найбільший вибір молодої картоплі – є одразу «для смаження», «мита», і просто «молода». Ціни коливаються в залежності від розміру картоплі, але кіло обійдеться щонайменше у 54,9 грн.

На ринку картоплі небагато, а що продають за ціною від 45 до 65 грн в залежності від розміру.

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