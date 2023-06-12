По цене клубники: сколько стоит молодая картошка на рынке и в магазинах Днепра

Летняя пора на рынке характерна не только обилием клубники, помидор и огурцов на прилавке, но и тем, что в продаже появляется молодая картошка. Ее легко чистить, она очень маленькая, а готовят ее традиционно с маслом и укропом или просто жарят в масле. В прошлые годы молодая картошка на прилавках появлялась в первую неделю июня, в этом же году ее начали продавать значительно раньше. Но несмотря на это цены на картошку «кусаются».

Журналисты dnepr.info решили сравнить, сколько стоит купить кило молодой картошки в Днепре в крупных торговых сетях, а также на рынке в спальном районе Днепра.

В АТБ за кило молодой картошки хотят почти 44 грн, но это акционная цена, без скидки картошка в этой торговой сети обойдется 52 грн за кило.

В «Сильпо» за кило ранней картошки просят 49 грн. И хотя многие ценят эту картошку за ее размер – чем мельче, тем вкуснее, в магазинах такой не найти. Вся она достаточно крупная.

В супермаркете «Варус» наибольший выбор молодой картошки – есть сразу «для жарки», «мытая», и просто «молодая». Цены колеблются в зависимости от размера картошки, но кило обойдется минимум в 54,9 грн.

На рынке картошки немного, а ту что есть продают по цене от 45 до 65 грн в зависимости от размера.

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