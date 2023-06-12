Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Завтра у Дніпрі тимчасово не курсуватимуть трамваї №15: подробиці

Сьогодні 18:17
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про Завтра у Дніпрі тимчасово не курсуватимуть трамваї №15: подробиці

У вівторок, 13 червня, трамваї №15 з 11:00 до 13:00 тимчасово призупинять рух.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це пов’язано з ремонтом тягової підстанції, яка живить контактну мережу на ділянках маршруту.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО)

Читайте також:

Новости Днепра про Завтра у Дніпрі тимчасово не курсуватимуть трамваї №15: подробиціУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:57
    Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)

    Вуличні музиканти у Дніпрі – не рідкість. Їх можна зустріти…

    Трикутник “з чорною міткою”: на дорогах Дніпра з’явився новий знак
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Трикутник “з чорною міткою”: на дорогах Дніпра з’явився новий знак

    Знак у вигляді трикутника з чорною цяткою в середині з'явився…

    Один вагон зійшов з рейок: у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО)
    Сьогодні 16:34
    Один вагон зійшов з рейок: у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО)

    Рух трамваїв центральним проспектом паралізовано.

    У Дніпрі рятують 10-місячного малюка, який перекинув на себе кастрюлю з гарячим борщем
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:17
    У Дніпрі рятують 10-місячного малюка, який перекинув на себе кастрюлю з гарячим борщем

    Цей жахливий інцидент стався у неділю, 11 червня, у селі…

    Наверх