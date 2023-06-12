Завтра у Дніпрі тимчасово не курсуватимуть трамваї №15: подробиці

Важлива інформація!

У вівторок, 13 червня, трамваї №15 з 11:00 до 13:00 тимчасово призупинять рух.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це пов’язано з ремонтом тягової підстанції, яка живить контактну мережу на ділянках маршруту.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО).

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