Заводом на Днепропетровщине, долей которого владеет РФ, «заинтересовался» СНБО

Совет национальной безопасности и обороны включил Днепровский металлургический комбинат в Каменском в список активов, которые должны изъять у резидентов РФ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Кабмин 5 декабря рассматривал решение об изъятии Украиной объектов права собственности РФ и ее резидентов. В предложенном списке СНБО более 50 компаний. В последний момент туда добавили корпорацию «Индустриальный союз Донбасса» и Днепровский металлургический комбинат, косвенно принадлежащие государственной корпорации развития «ВЕБ.РФ». В то же время изъяли — Крюковский вагоностроительный завод и ООО «Брокард-Украина».

Российские активы Днепровского металлургического комбината составляют 49,7%. Кроме предприятия в Каменском, в списке еще заводы в оккупированном Алчевске, Донецке и ряд компаний, ведущих свою деятельность на подконтрольной Украине территории. К примеру – ООО «Галичфарм».

Активы, принадлежащие русским, должны изъять и национализировать. Соответствующий закон был принят еще в марте 2022 года. Украина может конфисковать российское имущество без какой-либо компенсации или возмещения стоимости, учитывая войну, которую РФ развязала и ведет против Украины и украинского народа.

Что предшествовало

Напомним, Днепровский металлургический комбинат, расположенный в Каменском в Днепропетровской области, объявили банкротом в феврале 2022 года. Еще летом 2021 года производственную часть имущества предприятия выкупил Днепровский коксохимический завод, принадлежащий компании «Метинвест» Рената Ахметова.

Летом за 960 гривен продали часть имущества обанкротившегося промышленного гиганта.

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