Может быть на ж/м Победа: в Днепре ищут без вести пропавшую женщину

Марина Петровна Садыкова пропала неделю назад. Последний раз родные ее видели 27 ноября. После этого женщина ни разу не вернулась домой. Поиски пропавшей начали сотрудники Нацполиции. Вероятно, она может находиться на территории жилмассива Победа, пишет «Информатор».
Из примет есть только фото.
Любую информацию о безвестно-пропавшей просят сообщать по номеру: (098) 322 — 09 — 19.
Напомним, в Криворожском районе разыскивают 14-летнего без вести пропавшего парня, который вышел из дома 5 декабря, но не вернулся. Родные обратились к правоохранителям, начавшим официальный поиск. Также мы сообщали, что у Днепра на берегу реки нашли тело утопленника. Делом уже занимается полиция. На его теле не нашли следов насильственной смерти, но все обстоятельства смерти неизвестного мужчины будут выяснять следователи.
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