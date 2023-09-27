Заряжайте все: где в Днепре 28 сентября выключат свет на 10 часов

В ЦЭК неожиданно анонсировали отключение света 28 сентября из-за проведения ремонтных работ. Адресов немного, но электроэнергии не будет 10 часов.
Так, 28 сентября без света с 8 утра до 18 вечера будут потребители по адресам:
Напомним, ранее мы рассказывали, что влияет на стоимость доставки газа в Днепре и как не переплачивать за эту услугу.
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