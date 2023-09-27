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Заряжайте все: где в Днепре 28 сентября выключат свет на 10 часов

Сегодня 19:26
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В четверг, 28 сентября, тоже будут выключать свет.

Новости Днепра про Заряжайте все: где в Днепре 28 сентября выключат свет на 10 часов

В ЦЭК неожиданно анонсировали отключение света 28 сентября из-за проведения ремонтных работ. Адресов немного, но электроэнергии не будет 10 часов.

Так, 28 сентября без света с 8 утра до 18 вечера будут потребители по адресам:

  • ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22;
  • ул. Монтажная: 1-22;
  • ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;
  • ул. Августовская: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 13Б;
  • ул. Сурская: 39, 39А, 40-56

Напомним, ранее мы рассказывали, что влияет на стоимость доставки газа в Днепре и как не переплачивать за эту услугу.

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