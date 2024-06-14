В Чехии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки из Днепропетровщины

Полиция задержала вероятного убийцу 9-летней Валерии из Днепропетровщины, которую нашли мертвой в Германии.

Полицейские Чехии утром 14 июня арестовали 36-летнего гражданина Молдовы. Правоохранители считают, что мужчина убил девятилетнюю девочку из Украины Валерию.

Об этом написала полиция Саксонии.

«Гражданина Молдовы серьезно подозревают в насильственной смерти девятилетней девочки из Дебельна, поиски которой велись с вечера 3 июня 2024 года», — написали правоохранители.

Как добавляет Billd, подозрение подтвердил и старший прокурор федеральной немецкой земли Саксония Ингрид Бургхарт.

Мужчину искали в Чехии. Он якобы был за рулем серебристого Peugeot 206 CC и проходил чешский город Млада-Болеслава. Его арестовали около 10.15 в ресторане Праги.

«Мы можем подтвердить, что с нами связались наши немецкие коллеги, и мы интенсивно работаем над этим делом», – сказала Ирэна Пиларжова, спикер Главного управления чешской полиции.

Как было известно накануне, по делу об убийстве девочки искали и 55-летнего Геннадия, беженца из Украины. Но подозрения с него уже сняты. К моменту совершения преступления мужчина находился в Турции и там лечил зубы. Он вернулся в Германию на этой неделе и помог полиции своими показаниями.

Украинец сказал BILD: «Известие о смерти девочки также стало для меня тяжелым ударом, я очень надеюсь, что убийцу быстро найдут».

Что предшествовало?

Напомним, об исчезновении 9-летней Валерии стало известно 3 июня. Ребенок должен был пойти в школу, в двух километрах от дома, но в тот день на занятиях он не появился.

11 июня, стало известно, что во время масштабных поисков девятилетней украинки Валерии, которая 3 июня пропала без вести по дороге в школу, нашли тело в лесу возле города Дебельн (Саксония).

Тело нашли около 14:30 в лесу в 3 км от дома родителей Валерии. Отмечается, что это место еще не проверяли, но после появления новых свидетельских показаний, которые слышали крики о помощи в лесу, в этом районе провели масштабную поисковую операцию. Полиция тогда не смогла подтвердить, принадлежит ли найденное тело исчезнувшей украинской девочке.

Но 12 июня правоохранители официально заявили, что Валерию нашли мертвой.