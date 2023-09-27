Заряджайте все: у Дніпрі подекуди 28 вересня вимкнуть світло на 10 годин

У четвер, 28 вересня, теж вимикатимуть світло.

У ЦЕК несподівано анонсували відключення світла 28 вересня через проведення ремонтних робіт. Адрес небагато, але електроенергії не буде 10 годин.

Так, 28 вересня без світла з 8 ранку до 18 вечора будуть споживачі за адресами:

вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;

вул. Монтажна: 1-22;

вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

вул. Серпнева: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 13Б;

вул. Сурська: 39, 39А, 40-56

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що впливає на вартість доставки газу в Дніпрі та як не переплачувати за цю послугу.

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