Заряджайте все: у Дніпрі подекуди 28 вересня вимкнуть світло на 10 годин

У ЦЕК несподівано анонсували відключення світла 28 вересня через проведення ремонтних робіт. Адрес небагато, але електроенергії не буде 10 годин.
Так, 28 вересня без світла з 8 ранку до 18 вечора будуть споживачі за адресами:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що впливає на вартість доставки газу в Дніпрі та як не переплачувати за цю послугу.
Читайте також:
Автор:
Військовий вистрелив 9 разів у свою співмешканку, бо та ображала…
Потрібна ваша допомога!
У П'ятихатках, що на Дніпропетровщині, оселився лелека.
З початку наступного місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Кількість…