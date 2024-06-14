Кому в Днепре с 17 по 21 июня «отрежут» воду за долги

С 17 по 21 июня специализированная бригада КП «Днепропроводоканал» будет работать в Амур-Нижнеднепровском, Шевченковском и Днепровском районах, где будут проводиться отключения услуги водоотведения абонентам, задолжавшим предприятию.
Борг 629 833,82 грн
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Амур-Нижньодніпровський
|пров. Крушельницької, буд. 18
|7
|199 974,53
|2
|Амур-Нижньодніпровський
|Донецьке шосе, буд. 116
|9
|347 043,76
|3
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Бєляєва, буд. 20
|2
|43 397,01
|4
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Бєляєва, буд. 22
|1
|39 418,52
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Грінченка
|6
|79 383,07
|2
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Спартака
|1
|11 260,00
|3
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Незламна
|2
|64 895,47
|4
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Василя Корнієнка
|2
|24 595,77
|5
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Мольєра
|3
|42 900,71
|6
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Ризька
|1
|9 082,26
|7
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Григорія Граб’янки
|1
|20 900,44
|8
|Шевченківський
|вул. Архітектора Заболотного
|1
|10 107,77
|9
|Шевченківський
|вул. Вознесенська
|1
|13 555,82
|10
|Шевченківський
|вул. Короленка
|1
|16 346,65
|11
|Шевченківський
|вул. Михайла Драгоманова
|1
|12 241,98
|12
|Шевченківський
|вул. Привільна
|1
|15 958,20
|13
|Шевченківський
|вул. Самотканська
|1
|6 596,33
|14
|Шевченківський
|вул. Січових стрільців
|1
|18 051,05
|15
|Шевченківський
|вул. Троїцька
|4
|135 292,64
|16
|Шевченківський
|вул. Фредеріка Шопена
|1
|21 914,50
|17
|Шевченківський
|вул. Івана Франка
|1
|5 800,58
|18
|Шевченківський
|вул. Ігоря Ветрогонова
|2
|80 518,85
|19
|Шевченківський
|вул. Ігоря Сікорського
|2
|48 087,42
|20
|Шевченківський
|вул. Адміральська
|1
|5 240,38
|21
|Шевченківський
|вул. Антонівська
|1
|5 371,78
|22
|Шевченківський
|вул. Василя Біднова
|1
|10 547,15
|23
|Шевченківський
|вул. Михайла Вербицького
|5
|66 452,01
|24
|Шевченківський
|вул. Соледарська
|1
|5 181,98
|25
|Шевченківський
|вул. Антіна Синявського
|1
|5 407,82
|26
|Шевченківський
|вул. Манжури
|3
|24 266,20
|27
|Шевченківський
|пров. Сулимівський
|1
|7 891,71
|28
|Шевченківський
|пров. Улюблений
|1
|23 017,84
|29
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|вул. Весела
|3
|129 705,74
|30
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|вул. Гагаріна
|1
|25 791,31
|31
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|вул. Дорожня
|1
|42 842,93
|32
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|вул. Зарічна
|2
|45 367,36
|33
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|вул. Коротка
|2
|35 756,83
|34
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|Садове товариство «Оптиміст»
|1
|10 037,16
|35
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|вул. Оптимістів
|1
|11 698,84
|36
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|вул. Річкова
|1
|10 327,93
|37
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|пров. Сажевський
|1
|16 929,21
|38
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|вул. Широка
|1
|6 235,59
|39
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|вул. Шкільна
|3
|66 217,64
|40
|Дніпровський (Старі Кодаки)
|вул. Ювілейна
|2
|78 385,60
Общая сумма долга жителей указанных адресов перед нашим предприятием составляет 1270162,52 грн.
Напоминаем, что отключения проводятся согласно Постановлению КМУ № 1405 от 29.12.2023 г., согласно которому Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги в регионах, где не ведутся боевые действия.
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