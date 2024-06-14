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Кому в Днепре с 17 по 21 июня «отрежут» воду за долги

Сегодня 22:01
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Новости Днепра про Кому в Днепре с 17 по 21 июня

С 17 по 21 июня специализированная бригада КП «Днепропроводоканал» будет работать в Амур-Нижнеднепровском, Шевченковском и Днепровском районах, где будут проводиться отключения услуги водоотведения абонентам, задолжавшим предприятию.

Многоквартирные дома

Борг 629 833,82 грн

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Амур-Нижньодніпровськийпров. Крушельницької, буд. 187199 974,53
2Амур-НижньодніпровськийДонецьке шосе, буд. 1169347 043,76
3Амур-Нижньодніпровськийвул. Бєляєва, буд. 20243 397,01
4Амур-Нижньодніпровськийвул. Бєляєва, буд. 22139 418,52

Частные дома

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Амур-Нижньодніпровськийвул. Грінченка679 383,07
2Амур-Нижньодніпровськийвул. Спартака111 260,00
3Амур-Нижньодніпровськийвул. Незламна264 895,47
4Амур-Нижньодніпровськийвул. Василя Корнієнка224 595,77
5Амур-Нижньодніпровськийвул. Мольєра342 900,71
6Амур-Нижньодніпровськийвул. Ризька19 082,26
7Амур-Нижньодніпровськийвул. Григорія Граб’янки120 900,44
8Шевченківськийвул. Архітектора Заболотного110 107,77
9Шевченківськийвул. Вознесенська113 555,82
10Шевченківськийвул. Короленка116 346,65
11Шевченківськийвул. Михайла Драгоманова112 241,98
12Шевченківськийвул. Привільна115 958,20
13Шевченківськийвул. Самотканська16 596,33
14Шевченківськийвул. Січових стрільців118 051,05
15Шевченківськийвул. Троїцька4135 292,64
16Шевченківськийвул. Фредеріка Шопена121 914,50
17Шевченківськийвул. Івана Франка15 800,58
18Шевченківськийвул. Ігоря Ветрогонова280 518,85
19Шевченківськийвул. Ігоря Сікорського248 087,42
20Шевченківськийвул. Адміральська15 240,38
21Шевченківськийвул. Антонівська15 371,78
22Шевченківськийвул. Василя Біднова110 547,15
23Шевченківськийвул. Михайла Вербицького566 452,01
24Шевченківськийвул. Соледарська15 181,98
25Шевченківськийвул. Антіна Синявського15 407,82
26Шевченківськийвул. Манжури324 266,20
27Шевченківськийпров. Сулимівський17 891,71
28Шевченківськийпров. Улюблений123 017,84
29Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Весела3129 705,74
30Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Гагаріна125 791,31
31Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Дорожня142 842,93
32Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Зарічна245 367,36
33Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Коротка235 756,83
34Дніпровський (Старі Кодаки)Садове товариство «Оптиміст»110 037,16
35Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Оптимістів111 698,84
36Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Річкова110 327,93
37Дніпровський (Старі Кодаки)пров. Сажевський116 929,21
38Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Широка16 235,59
39Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Шкільна366 217,64
40Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Ювілейна278 385,60

Общая сумма долга жителей указанных адресов перед нашим предприятием составляет 1270162,52 грн.

Напоминаем, что отключения проводятся согласно Постановлению КМУ № 1405 от 29.12.2023 г., согласно которому Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги в регионах, где не ведутся боевые действия.

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