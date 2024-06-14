В Днепре мужчина сбежал из-под конвоя, выпрыгнув из окна третьего этажа в парике

В Днепре мужчина скрылся из-под стражи, выпрыгнув из окна.

Эпический побег из-под конвоя произошел, 13 июня, в Днепре. 28-летний мужчина, которого сопровождали правоохранители, сбежал от них в наручниках. Впоследствии его нашли на ж/м Тополь, пишет Информатор.

Однако на этом преступник не остановился, а попытался скрыться от полицейских через окно третьего этажа. Чтобы его не узнали, мужчина надел парик. Далеко спрятаться мужчина не успел, потому что во время приземления на землю сломал обе ноги.

В настоящее время мужчина в больнице под наблюдением врачей и правоохранителей.

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