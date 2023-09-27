Платіжки за доставку газу в Дніпрі: що впливає на вартість та як не переплатити
Платіжки за доставку газу в Дніпрі: що впливає на вартість та як не переплатити
Сьогодні 12:35
просмотров
Через три дні завершиться газовий рік, тож до мешканців Дніпра звернулися з важливою заявою.
30 вересня завершиться газовий рік, тож критично необхідно правильно передати показники лічильника за цей місяць. Інакше виникнуть проблеми з розрахунком вартості доставки газу на наступний рік.
У Дніпровській філії Газмережі, яка обслуговує мешканців обласного центру та Дніпровського району, закликають обов’язково передати показники лічильника з 1 по 5 жовтня.
Чому це важливо?
З 1 січня 2024 року щомісячну плату за доставку газу будуть розраховувати, ґрунтуючись на обсягах споживання за попередній “газовий рік”. Це період з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року.
Вартість розрахують не за прогнозованими обсягами споживання, а за фактичними. Тобто якщо упродовж минулого року споживач напалив менше газу, то і плата за його доставку поповзе вниз.
Саме для того, щоб вартість розподілу газу у 2024 році була розрахована саме на підставі ваших фактичних, а не прогнозних обсягів споживання, вкрай важливо вчасно передати показання газового лічильника у жовтні.
Таким чином, щоб не переплачувати, треба вчасно передати показники лічильників у жовтні.
Куди передавати показники
З червня дніпрян та жителів району обслуговує “Газмережі”.
Передати показання лічильників газу фахівцям Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» з 1 по 5 жовтня включно мешканці Дніпра та Дніпровського району можуть наступними способами:
4. відправити СМС-повідомлення на короткий номер 4647. Формат: XXXXXXXXX_YYYYY, де XXXXXXXXX – 9 цифр особового рахунку в базі даних постачальника газу, YYYYY – показання лічильника 5 цифр (вносити тільки чорні цифри до коми. Між особовим рахунком і показанням лічильника має бути один пробіл. Наприклад: 98712345 00123.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"