Платіжки за доставку газу в Дніпрі: що впливає на вартість та як не переплатити

Через три дні завершиться газовий рік, тож до мешканців Дніпра звернулися з важливою заявою.

30 вересня завершиться газовий рік, тож критично необхідно правильно передати показники лічильника за цей місяць. Інакше виникнуть проблеми з розрахунком вартості доставки газу на наступний рік.

У Дніпровській філії Газмережі, яка обслуговує мешканців обласного центру та Дніпровського району, закликають обов’язково передати показники лічильника з 1 по 5 жовтня.

Чому це важливо?

З 1 січня 2024 року щомісячну плату за доставку газу будуть розраховувати, ґрунтуючись на обсягах споживання за попередній “газовий рік”. Це період з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Вартість розрахують не за прогнозованими обсягами споживання, а за фактичними. Тобто якщо упродовж минулого року споживач напалив менше газу, то і плата за його доставку поповзе вниз.

Саме для того, щоб вартість розподілу газу у 2024 році була розрахована саме на підставі ваших фактичних, а не прогнозних обсягів споживання, вкрай важливо вчасно передати показання газового лічильника у жовтні.

Таким чином, щоб не переплачувати, треба вчасно передати показники лічильників у жовтні.

Куди передавати показники

З червня дніпрян та жителів району обслуговує “Газмережі”.

Передати показання лічильників газу фахівцям Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» з 1 по 5 жовтня включно мешканці Дніпра та Дніпровського району можуть наступними способами:

1. через «особистий кабінет» ТОВ «ГАЗМЕРЕЖІ»: https://my.grmu.com.ua/register 2. в «особистому кабінеті» Нафтогазу: https://my.gas.ua/login 2. через чат-бот у Viber: https://chats.viber.com/naftogazpostach 3. через чат-бот у Telegram: https://t.me/GASUA_bot 4. відправити СМС-повідомлення на короткий номер 4647. Формат: XXXXXXXXX_YYYYY, де XXXXXXXXX – 9 цифр особового рахунку в базі даних постачальника газу, YYYYY – показання лічильника 5 цифр (вносити тільки чорні цифри до коми. Між особовим рахунком і показанням лічильника має бути один пробіл. Наприклад: 98712345 00123. 5. за допомогою електронної адреси [email protected] 6. через голосове меню IVR (натиснувши кнопку 2) або дочекавшись з’єднання з оператором Контакт-центру ГК «Нафтогаз України» за номерами:

066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell); 057-708-01-87 (Укртелеком); 056-747-36-35 (Укртелеком); 056-78-78-104 (Укртелеком); 056-745-50-11 (Укртелеком).

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