На Дніпропетровщині горіла квартира: вогонь забрав життя чоловіка

Учора, 26 вересня, о 23:36 на лінію «101» повідомили про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Гірників у Кривому Розі.

На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що горить квартира на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу локалізували о 23:55 та ліквідували о 00:01. Вогонь знищив домашнє майно у квартирі на площі 7 кв. м.

На жаль, всередині помешкання ДСНС-ники виявили обгоріле тіло чоловіка.

До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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