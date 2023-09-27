На Дніпропетровщині горіла квартира: вогонь забрав життя чоловіка

На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що горить квартира на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу локалізували о 23:55 та ліквідували о 00:01. Вогонь знищив домашнє майно у квартирі на площі 7 кв. м.
На жаль, всередині помешкання ДСНС-ники виявили обгоріле тіло чоловіка.
До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі росіяни знову атакували Нікопольщину.
Тіло передали працівникам Національної поліції.
На Дніпропетровщині шукають дітей.
Світла пам'ять!