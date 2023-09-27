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На Дніпропетровщині горіла квартира: вогонь забрав життя чоловіка

Сьогодні 08:33
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Учора, 26 вересня, о 23:36 на лінію «101» повідомили про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Гірників у Кривому Розі.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині горіла квартира: вогонь забрав життя чоловіка

Фото умовне.

На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що горить квартира на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу локалізували о 23:55 та ліквідували о 00:01. Вогонь знищив домашнє майно у квартирі на площі 7 кв. м.

На жаль, всередині помешкання ДСНС-ники виявили обгоріле тіло чоловіка.

До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині горіла квартира: вогонь забрав життя чоловікаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині горіла квартира: вогонь забрав життя чоловікаРусский

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