У Дніпрі погрожували підірвати СЗШ №87: чи знайшли щось правоохоронці

Повідомлення про замінування надійшло на електронну адресу навчального закладу.

Учора, 26 вересня, у Дніпрі повідомили про замінування СЗШ №87.

Про це пише Дніпровська міська рада.

Зазначається, що погроза надійшла на електронну адресу навчального закладу.

Правоохоронці обстежили СЗШ, на щастя, жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

Але якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на подвір’ї здетонував ворожий боєприпас: медики розповіли, як рятували 12-річного постраждалого.

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