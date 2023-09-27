У Дніпрі на три тижні хочуть перекрити вулицю Перемоги: подробиці

У Дніпрі з 6 до 27 жовтня планують перекрити рух транспорту на вулиці Перемоги.
Причина – проведення робіт з ремонту дорожнього покриття.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови.
Зазначається, що роботи буде проводити департамент благоустрою та інфраструктури міської ради.
До початку проведення робіт має бути розроблена тимчасова схема руху транспорту, крім того, навколо дороги мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки.
Зазначимо, мер Дніпра поки не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.
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