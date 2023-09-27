У Дніпрі з 27 вересня популярні тролейбуси змінять маршрут

У Дніпрі з 27 до 30 вересня тролейбуси №5 будуть прямувати скороченим маршрутом до вул. Робоча без заїзду до Залізничного вокзалу.
Це пов’язано з проведенням робіт з асфальтування проїзної частини перехрестя просп. Сергія Нігояна та вул. Львівської.
Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деякі маршрутки тимчасово змінять схему руху: подробиці.
Читайте також:
Автор:
Ціни на базовий овоч різко змінюються.
Причина - несподівані ремонтні роботи.
У 2024 році НМТ можуть провести у травні.
Що цікаво, ці шкідники це невід'ємна частина заповідника.