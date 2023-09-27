Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі з 27 вересня популярні тролейбуси змінять маршрут

Сьогодні 06:45
просмотров

Важливо!

Новости Днепра про У Дніпрі з 27 вересня популярні тролейбуси змінять маршрут

У Дніпрі з 27 до 30 вересня тролейбуси №5 будуть прямувати скороченим маршрутом до вул. Робоча без заїзду до Залізничного вокзалу.

Це пов’язано з проведенням робіт з асфальтування проїзної частини перехрестя просп. Сергія Нігояна та вул. Львівської.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деякі маршрутки тимчасово змінять схему руху: подробиці.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі з 27 вересня популярні тролейбуси змінять маршрутУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Супермаркети Дніпра переписують ціни: чому знову почав дорожчати базовий овоч
Новини Дніпра
Вчора 22:01
Супермаркети Дніпра переписують ціни: чому знову почав дорожчати базовий овоч

Ціни на базовий овоч різко змінюються.

Адрес стало більше: у Дніпрі 27 вересня вимикатимуть світло
Новини Дніпра
Вчора 21:18
Адрес стало більше: у Дніпрі 27 вересня вимикатимуть світло

Причина - несподівані ремонтні роботи.

З металошукачем та раніше: з’явилися перші деталі про те, як проведуть НМТ у 2024 році
новини України
Вчора 19:24
З металошукачем та раніше: з’явилися перші деталі про те, як проведуть НМТ у 2024 році

У 2024 році НМТ можуть провести у травні.

Заповідник поблизу Дніпра заполонили шкідники, які нищать рослини
Новини Дніпра
Вчора 18:42
Заповідник поблизу Дніпра заполонили шкідники, які нищать рослини

Що цікаво, ці шкідники це невід'ємна частина заповідника.

Наверх