У Дніпрі з 27 вересня популярні тролейбуси змінять маршрут

Важливо!

У Дніпрі з 27 до 30 вересня тролейбуси №5 будуть прямувати скороченим маршрутом до вул. Робоча без заїзду до Залізничного вокзалу.

Це пов’язано з проведенням робіт з асфальтування проїзної частини перехрестя просп. Сергія Нігояна та вул. Львівської.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деякі маршрутки тимчасово змінять схему руху: подробиці.

Читайте також:

Українська

Автор: