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  • У Кривому Розі у водосховищі потонув чоловік: тіло знаходилось в очереті

У Кривому Розі у водосховищі потонув чоловік: тіло знаходилось в очереті

Сьогодні 07:15
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Тіло передали працівникам Національної поліції.

Новости Днепра про У Кривому Розі у водосховищі потонув чоловік: тіло знаходилось в очереті

У вівторок, 26 вересня, о 17:35 на лінію «101» повідомили, що у місті Кривий Ріг на поверхні Карачунівського водосховища знаходиться тіло чоловіка. 

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце прибули рятувальники, вони дістали тіло потопельника, яке знаходилось в очереті неподалік берега. Загиблого передали працівникам Національної поліції.

Далі усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Будь ласка, будьте обережні на воді!

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Новости Днепра про У Кривому Розі у водосховищі потонув чоловік: тіло знаходилось в очеретіУкраїнська

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