У Кривому Розі у водосховищі потонув чоловік: тіло знаходилось в очереті

У вівторок, 26 вересня, о 17:35 на лінію «101» повідомили, що у місті Кривий Ріг на поверхні Карачунівського водосховища знаходиться тіло чоловіка.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце прибули рятувальники, вони дістали тіло потопельника, яке знаходилось в очереті неподалік берега. Загиблого передали працівникам Національної поліції.
Далі усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
Будь ласка, будьте обережні на воді!
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