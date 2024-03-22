Zara возвращается в Украину: когда ждать в Днепре

8 марта Министерство иностранных дел Украины официально сообщило, что бренды компании Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — возвращаются в Украину. Отметим, все эти магазины были закрыты 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения россии.
Сейчас в интернете появилась информация о вероятных датах открытия магазинов Zara в Киеве и Львове.
На картах Google отмечается, что в Киеве некоторые магазины этого бренда могут заработать 3 апреля, а во Львове — 11 апреля.
В Днепре магазин Zara есть только в ТРК «МОСТ-сити». На картах Google отмечается, что он «временно закрыт».
Журналист dnepr.info позвонил в администрацию ТРК, чтобы узнать, когда же Zara заработает в Днепре и заработает ли вообще. Администратор сообщил, что не владеет такой информацией.
На сайте же Zara пока что вообще никакой информации об открытии магазинов в Украине нет. На главной странице можно найти следующий текст:
Мы пристально следим за ситуацией в Украине. Наш приоритет — это защита наших сотрудников и их семей. Мы выражаем поддержку всем, кто пострадал в результате этой ситуации. Онлайн-шопинг временно недоступен, а магазины остаются закрытыми.
Мы будем следить за ситуацией, если появится какая-то информация, то обязательно сообщим! Вероятно, магазины будут открывать по схеме McDonald’s, когда первые точки возобновили работу в более безопасных городах — Львове и Киеве, и только через полгода фаст-фуд вернулся в Днепр.
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