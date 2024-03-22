В центре Днепра создают новый мурал (ФОТО)

В Днепре на улице Владимира Антоновича (ранее – Свердлова) создают новый мурал.
Огромная стенопись появилась на фасаде одной из построек.
Автор мурала успел создать эскиз и прорисовать часть картины. На рисунке изображены лебеди, цветы, казак и девушка в традиционном украинском наряде.
Об этом сообщает Dnepr.info.
Кто автор стенописи и когда ее дорисуют — неизвестно.
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