В центре Днепра создают новый мурал (ФОТО)

Кто автор стенописи и когда ее дорисуют — неизвестно.

Об этом сообщает Dnepr.info .

Автор мурала успел создать эскиз и прорисовать часть картины. На рисунке изображены лебеди, цветы, казак и девушка в традиционном украинском наряде.

Огромная стенопись появилась на фасаде одной из построек.

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