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У середмісті Дніпра створюють новий мурал (ФОТО)

Сьогодні 15:25
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Новий мурал от-от з'явиться в центрі Дніпра.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра створюють новий мурал (ФОТО)

У Дніпрі на вулиці Володимира Антоновича (раніше – Свердлова) створюють новий мурал.

Величезний стінопис з’явився на фасаді однієї з будівель.

Автор муралу встиг створити ескіз та промалювати частину картини. На малюнку зображені лебеді, квіти, козак та дівчина в українському традиційному вбранні.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Хто автор стінопису та коли його домалюють – не відомо.

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Новости Днепра про У середмісті Дніпра створюють новий мурал (ФОТО)Українська

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