У середмісті Дніпра створюють новий мурал (ФОТО)

У Дніпрі на вулиці Володимира Антоновича (раніше – Свердлова) створюють новий мурал.
Величезний стінопис з’явився на фасаді однієї з будівель.
Автор муралу встиг створити ескіз та промалювати частину картини. На малюнку зображені лебеді, квіти, козак та дівчина в українському традиційному вбранні.
Про це повідомляє Dnepr.info.
Хто автор стінопису та коли його домалюють – не відомо.
Читайте також:
Автор:
Благовіщення Пресвятої Богородиці вважається одним із 12 найважливіших церковних свят.…
Ми зібрали усю інформацію, яка є на сьогодні!
Сквер на ж/м Західний весь в уламках ракет.
Важливо!