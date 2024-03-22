У середмісті Дніпра створюють новий мурал (ФОТО)

Новий мурал от-от з'явиться в центрі Дніпра.

У Дніпрі на вулиці Володимира Антоновича (раніше – Свердлова) створюють новий мурал.

Величезний стінопис з’явився на фасаді однієї з будівель.

Автор муралу встиг створити ескіз та промалювати частину картини. На малюнку зображені лебеді, квіти, козак та дівчина в українському традиційному вбранні.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Хто автор стінопису та коли його домалюють – не відомо.

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