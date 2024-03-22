Zara повертається в Україну: коли чекати у Дніпрі

8 березня Міністерство закордонних справ України офіційно повідомило, що бренди компанії Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну. Зазначимо, усі ці магазини були закриті 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення росії.
Наразі в інтернеті з’явилася інформація про ймовірні дати відкриття магазинів Zara у Києві та Львові.
На картах Google зазначається, що у Києві деякі магазини цього бренду можуть запрацювати 3 квітня, а у Львові – 11 квітня.
У Дніпрі магазин Zara є тільки у ТРК «МОСТ-сіті». На картах Google зазначається, що він “тимчасово закритий”.
Журналіст dnepr.info зателефонував в адміністрацію ТРК, щоб дізнатися, коли ж Zara запрацює у Дніпрі і чи запрацює взагалі. Адміністратор повідомив, що не володіє такою інформацією.
На сайті ж Zara поки що взагалі ніякої інформації про відкриття магазинів в Україні немає. На головній сторінці можна знайти наступний текст:
Ми пильно стежимо за ситуацією в Україні. Наш пріоритет – це захист наших співробітників та їхніх сімей. Ми висловлюємо підтримку всім, хто постраждав унаслідок цієї ситуації. Онлайн-шопінг тимчасово недоступний, а магазини залишаються зачиненими.
Ми будемо слідкувати за ситуацією, якщо з’явиться якась інформація, то обов’язково повідомимо! Ймовірно, магазини відкриватимуть за схемою McDonald’s, коли перші точки відновили роботу в більш безпечних містах – Львові та Києві, і тільки за пів року фаст-фуд повернувся до Дніпра.
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