Из горящей квартиры в Днепре спасли двух человек и кота

В Днепре утром из горящей квартиры спасли людей.

Утром 22 марта поступило сообщение о пожаре на жилом массиве Сокол-1 Соборного района города Днепр.

Приехав на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник в комнате квартиры, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения вывели на свежий воздух 2 человека и вынесли кота.

Пожар ликвидирован в 06:19.

Гасили пожар 14 спасателей.

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