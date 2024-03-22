Из горящей квартиры в Днепре спасли двух человек и кота

Утром 22 марта поступило сообщение о пожаре на жилом массиве Сокол-1 Соборного района города Днепр.
Приехав на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник в комнате квартиры, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м.
Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения вывели на свежий воздух 2 человека и вынесли кота.
Пожар ликвидирован в 06:19.
Гасили пожар 14 спасателей.
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