Заполз в окоп: в Днепр военные привезли раненого императорского удава

В Днепр из Донецкой области военные эвакуировали императорского удава, который залез к ним в окоп.
Об этом сообщает Vgorode Dnipro.
Сейчас пресмыкающееся живет в частном зоопарке. Как выяснили зоологи, у удава было ранение, абсцесс и нагноение. Его отвезли в ветклинику, где провели обследование и назначили лечение. Сейчас змей уже выздоравливает.
По словам зоолога частного зоопарка Евгения Буяновера, вероятно, удав был домашним и раньше жил в террариуме, его хозяева уехали, а его оставили. То есть, больше всего, что змей, ища помощи, и заполз в окоп к нашим бойцам.
Сейчас для почти двухметрового императорского удава организовали комфортные условия для проживания. Когда он подрастет, а по словам зоолога, он еще маленький, специалисты смогут выяснить — самец это или самка, а уже после этого ему дадут кличку.
Также отмечается, что в зоопарке, где теперь живет удав, есть и другие животные, спасенные с линии фронта или с оккупированных территорий. Это и херсонские морские свинки, и зайчик из Мариуполя и т.д.
Напомним, ранее мы писали, что с фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО).
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