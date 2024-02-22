Заповз в окоп: до Дніпра військові привезли пораненого імператорського удава

До Дніпра з Донеччини військові евакуювали імператорського удава, який заліз до них в окоп.
Про це повідомляє Vgorode Dnipro.
Зараз плазун живе у приватному зоопарку. Як з’ясували зоологи, в удава було поранення, абсцес та нагноєння. Його відвезли у ветклініку, де провели обстеження та назначили лікування. Зараз змій вже одужує.
За словами зоолога приватного зоопарку Євгена Буяновера, ймовірно, удав був домашнім та раніше жив у тераріумі, його господарі виїхали, а його залишили. Тобто, вірогідно, плазун, шукаючи допомоги, і заповз в окоп до наших бійців.
Зараз для майже двометрового імператорського удава організували комфортні умови для проживання. Коли плазун підросте, а за словами зоолога, він ще маленький, фахівці зможуть з’ясувати – самець це чи самка, а вже після цього йому дадуть кличку.
Також зазначається, що у зоопарку, де тепер мешкає удав, є й інші тварині, врятовані з лінії фронту або з окупованих територій. Це і херсонські морські свинки, і зайчик із Маріуполя тощо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з фронту до Дніпра евакуювали кам’яну половецьку бабу (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі з'явився квітковий крадій.
Безробітні мешканці Дніпра можуть стати на облік до центра зайнятості.…
У Дніпрі один із старовинних будинків, що знаходяться на центральному…
У Дніпрі очікується погіршення погодних умов.