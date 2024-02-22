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Заповз в окоп: до Дніпра військові привезли пораненого імператорського удава

Сьогодні 18:01
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Зоологи з'ясували, що в удава було поранення, абсцес та нагноєння. Його зараз лікують.

Новости Днепра про Заповз в окоп: до Дніпра військові привезли пораненого імператорського удава

До Дніпра з Донеччини військові евакуювали імператорського удава, який заліз до них в окоп.

Про це повідомляє Vgorode Dnipro.

Зараз плазун живе у приватному зоопарку. Як з’ясували зоологи, в удава було поранення, абсцес та нагноєння. Його відвезли у ветклініку, де провели обстеження та назначили лікування. Зараз змій вже одужує.

За словами зоолога приватного зоопарку Євгена Буяновера, ймовірно, удав був домашнім та раніше жив у тераріумі, його господарі виїхали, а його залишили. Тобто, вірогідно, плазун, шукаючи допомоги, і заповз в окоп до наших бійців.

Новости Днепра про Заповз в окоп: до Дніпра військові привезли пораненого імператорського удава

Зараз для майже двометрового імператорського удава організували комфортні умови для проживання. Коли плазун підросте, а за словами зоолога, він ще маленький, фахівці зможуть з’ясувати – самець це чи самка, а вже після цього йому дадуть кличку.

Також зазначається, що у зоопарку, де тепер мешкає удав, є й інші тварині, врятовані з лінії фронту або з окупованих територій. Це і херсонські морські свинки, і зайчик із Маріуполя тощо.

Новости Днепра про Заповз в окоп: до Дніпра військові привезли пораненого імператорського удава

Нагадаємо, раніше ми писали, що з фронту до Дніпра евакуювали кам’яну половецьку бабу (ФОТО).

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Новости Днепра про Заповз в окоп: до Дніпра військові привезли пораненого імператорського удаваУкраїнська Новости Днепра про Заповз в окоп: до Дніпра військові привезли пораненого імператорського удаваРусский

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