С фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО)

Для «обезбашенной красавицы«, которую нашел вблизи зоны боевых действий историк из Днепра Дмитрий Романчук, собрали средства на манипулятор, поэтому на днях бабу эвакуируют в исторический музей.
Напомним, ранее Днепропетровский исторический музей сообщал о том, что бойцы обнаружили древний объект каменной пластики в прифронтовом городке. Скульптура была зарыта в землю.
Голову половецкая баба потеряла давно, а вот «боевая» травма на плече, где откололся кусок камня, была получена недавно во время обстрела поселка россиянами.
Исторический объект очистили, нашли для перевозки транспорт, поэтому первый этап эвакуации «каменной бабы» завершили.
Первый этап эвакуации прошел успешно – вывезли из зоны боевых действий в более безопасное место Через несколько дней будем в пункте назначения! – сообщил Дмитрий.
Планируется, что каменная баба переедет к «родственникам» и пополнит бесценную коллекцию Днепропетровского исторического музея, где более 100 подобных сокровищ разных эпох.
В Днепре хранится самая большая в Украине коллекция половецких каменных баб. Это человекоподобные статуи, которые древние люди считали идолами-оберегами. Эти монументальные скульптуры, устанавливавшиеся на курганах, появились на территории современной Украины более 6 тысяч лет назад.
Коллекция исторического музея состоит из скульптур, изготовленных ориентировочно в 12-13 веке. Старейший экспонат — Керносовский идол, который датируется второй половиной 3 тысячелетия до нашей эры и изображает верховное божество арийского пантеона, а именно – Творца Вселенной.
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