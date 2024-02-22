Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

С фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО)

Сегодня 15:53
просмотров

Каменную бабу с фронта эвакуируют в Днепр.

Новости Днепра про С фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО)

Для «обезбашенной красавицы«, которую нашел вблизи зоны боевых действий историк из Днепра Дмитрий Романчук, собрали средства на манипулятор, поэтому на днях бабу эвакуируют в исторический музей.

Напомним, ранее Днепропетровский исторический музей сообщал о том, что бойцы обнаружили древний объект каменной пластики в прифронтовом городке. Скульптура была зарыта в землю.

Голову половецкая баба потеряла давно, а вот «боевая» травма на плече, где откололся кусок камня, была получена недавно во время обстрела поселка россиянами.

Исторический объект очистили, нашли для перевозки транспорт, поэтому первый этап эвакуации «каменной бабы» завершили.

Первый этап эвакуации прошел успешно – вывезли из зоны боевых действий в более безопасное место Через несколько дней будем в пункте назначения! – сообщил Дмитрий.

Планируется, что каменная баба переедет к «родственникам» и пополнит бесценную коллекцию Днепропетровского исторического музея, где более 100 подобных сокровищ разных эпох.

Новости Днепра про С фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО)

Новости Днепра про С фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО)

Половецкие бабы в историческом музее в Днепре – что известно?

В Днепре хранится самая большая в Украине коллекция половецких каменных баб. Это человекоподобные статуи, которые древние люди считали идолами-оберегами. Эти монументальные скульптуры, устанавливавшиеся на курганах, появились на территории современной Украины более 6 тысяч лет назад.

Коллекция исторического музея состоит из скульптур, изготовленных ориентировочно в 12-13 веке. Старейший экспонат — Керносовский идол, который датируется второй половиной 3 тысячелетия до нашей эры и изображает верховное божество арийского пантеона, а именно – Творца Вселенной.

Читайте также:

Новости Днепра про С фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО)Українська Новости Днепра про С фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Заполз в окоп: в Днепр военные привезли раненого императорского удава
Новости Днепра
Сегодня 18:01
Заполз в окоп: в Днепр военные привезли раненого императорского удава

Зоологи выяснили, что у удава было ранение, абсцесс и нагноение.…

В Днепре завелся цветочный вандал (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:39
В Днепре завелся цветочный вандал (ВИДЕО)

В Днепре появился цветочный вор.

Как самостоятельно посчитать размер помощи по безработице в 2024 году: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 17:28
Как самостоятельно посчитать размер помощи по безработице в 2024 году: инструкция

Безработные жители Днепра могут стать на учет в центр занятости.…

«Ромео и Юлия», концерты и утренняя гимнастика: что показывали на телевидении Днепра 40 лет назад
Новости Днепра
Сегодня 15:23
«Ромео и Юлия», концерты и утренняя гимнастика: что показывали на телевидении Днепра 40 лет назад

В сети показали телепрограмму 1984 года.

Последние новости

Заполз в окоп: в Днепр военные привезли раненого императорского удава
Заполз в окоп: в Днепр военные привезли раненого императорского удава

Зоологи выяснили, что у удава было ранение, абсцесс и нагноение. Его сейчас лечат.

Сегодня 18:01
4
просмотров
В Днепре завелся цветочный вандал (ВИДЕО)
В Днепре завелся цветочный вандал (ВИДЕО)

В Днепре появился цветочный вор.

Сегодня 17:39
1
просмотров
Как самостоятельно посчитать размер помощи по безработице в 2024 году: инструкция
Как самостоятельно посчитать размер помощи по безработице в 2024 году: инструкция

Безработные жители Днепра могут стать на учет в центр занятости. Там помогут найти работу, пройти курсы переквалификации и некоторое время будут выплачивать денежное пособие по безработице.

Сегодня 17:28
2
просмотров
На Днепропетровщине сыграли свадьбу в колонии
На Днепропетровщине сыграли свадьбу в колонии

На Криворожье сыграли свадьбу в колонии.

Сегодня 16:55
3
просмотров
Каменский и Криворожский горсоветы планируют потратить из бюджета на «освещение информации» 7 млн грн
Каменский и Криворожский горсоветы планируют потратить из бюджета на «освещение информации» 7 млн грн

Соответствующие тендеры появились на сайте Prozorro.

Сегодня 16:17
6
просмотров
«Ромео и Юлия», концерты и утренняя гимнастика: что показывали на телевидении Днепра 40 лет назад
«Ромео и Юлия», концерты и утренняя гимнастика: что показывали на телевидении Днепра 40 лет назад

В сети показали телепрограмму 1984 года.

Сегодня 15:23
6
просмотров
Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)
Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

В Днепре один из старинных домов, что находятся на центральном проспекте собираются превратить в современную гостиницу. Уже даже был представлен архитектурный проект будущего отеля. Согласно ему, существующее здание старинного особняка не только реконструируют, но и надстроят над ним несколько этажей.

Сегодня 14:54
2
просмотров
Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривен
Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривен

В Днепропетровской области к пожизненному приговорили мужчину, который убил бабушку за 500 гривен.

Сегодня 14:53
1
просмотров
Ушли из учебного заведения: на Днепропетровщине полиция разыскивает двух подростков
Ушли из учебного заведения: на Днепропетровщине полиция разыскивает двух подростков

Нужна ваша помощь!

Сегодня 14:15
6
просмотров
Гидрометцентр предупредил об опасных стихийных явлениях в Днепре: когда ждать
Гидрометцентр предупредил об опасных стихийных явлениях в Днепре: когда ждать

В Днепре ожидается ухудшение погодных условий.

Сегодня 14:10
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх