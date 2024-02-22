З фронту до Дніпра евакуювали кам’яну половецьку бабу (ФОТО)

Кам'яну бабу з фронту евакуюють до Дніпра.

Для “обезбашеної красуні“, яку знайшов поблизу зони бойових дій історик з Дніпра Дмитро Романчук, зібрали кошти на маніпулятор, тому днями бабу евакуюють до історичного музею.

Нагадаємо, раніше Дніпропетровський історичний музей повідомляв про те, що бійці знайшли давній об’єкт кам’яної пластики в прифронтовому містечку. Скульптура була закопана в землю.

Голову половецька баба втратила давно, а ось “бойова” травма на плечі, де відколовся шматок каменю, була отримана нещодавно, під час обстрілу селища росіянами.

Історичний об’єкт очистили, знайшли для його перевезення транспорт, тому перший етап евакуації “кам’яної баби” завершили.

Перший етап евакуації пройшов успішно – вивезли з зони бойових дій в більш безпечне місце Через декілька днів будем в пункті призначення! – повідомив Дмитро.

Планується, що кам’яна баба переїде до “родичів” та поповнить безцінну колекцію Дніпропетровського історичного музею, де понад 100 подібних скарбів різних епох.

Половецькі баби в історичному музеї в Дніпра – що відомо?

У Дніпрі зберігається чи не найбільша в Україні колекція половецьких кам’яних баб. Це людиноподібні статуї, які давні люди вважали ідолами-оберегами. Ці монументальні скульптури, які встановлювали на курганах, з’явилися на території сучасної України понад 6 тисяч років тому.

Колекція історичного музею складається зі скульптур, які виготовили орієнтовно у 12-13 столітті. Найстаріший експонат – Керносівський ідол, який датується другою половиною 3 тисячоліття до нашої ери та зображує верховне божество арійського пантеону, а саме – Творця Всесвіту.

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